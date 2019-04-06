Заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, пригрозившего России разорением за столетия оккупации Украины, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сдавал ли Климкин анализы, поинтересовалась она - ведь на Украине теперь без них важные разговоры не ведутся.

Заявление украинского министра иностранных дел Павла Климкина, пригрозившего России разорением за "столетия оккупации Украины", прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Так, а Климкин анализы сдавал? — поинтересовалась она в "Фейсбуке". — Мы же теперь знаем, что без анализов на Украине важные разговоры не ведутся".Ранее Владимир Зеленский и Петр Порошенко — кандидаты на пост президента Украины, прошедшие во второй тур выборов — публично сдали анализы на алкоголь и наркотики. Это было одним из требований Зеленского для проведения дебатов перед вторым туром.Министр Климкин накануне вернулся к теме компенсаций, которые Киев может потребовать с Москвы за "оккупацию". Впервые Климкин заговорил об этом еще в марте после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оценить ущерб от нахождения Крыма в составе Украины.