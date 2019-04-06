Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил провести предвыборные дебаты в библиотеке. А перед этим – отчитаться в декларации о прочитанном, написал он в Facebook.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил провести предвыборные дебаты в библиотеке. А перед этим – отчитаться в декларациях о прочитанном, написал он в Facebook.31 марта прошли выборы украинского президента. Никто не набрал необходимого числа голосов для победы в первом туре. Во втором туре за пост президента будут бороться лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.Ранее Порошенко уже предлагал Зеленскому дебаты. Тот согласился при условии, что дебаты пройдут в "Олимпийском" – самом большом стадионе Киева. П перед этим они сдадут кровь на алкоголь и наркотики. Порошенко ответил согласием.