Появление метеорита в небе над Красноярским краем сняли на видео – многочисленные очевидцы делятся в Сети роликами, запечатлевшими огненный болид в небе. Отметим, что недавно стало известно об обнаружении места падения предыдущего метеорита, засветившегося в регионе менее месяца назад.

В субботу, 6 марта, в небе над Красноярским краем появился огненный болид – его наблюдали жители Красноярска, Канска и других населенных пунктов региона.Небесное тело, с виду напоминающее метеорит, появилось днем, поэтому у его "визита" оказались многочисленные свидетели, случайно запечатлевшие инцидента на камеры мобильных телефонов, или автомобильные регистраторы.В социальных сетях живо обсуждают произошедшее и делятся роликами.Отметим, что в районе реки Нижняя Тунгуска неподалеку от поселка Учамина в Красноярском крае на днях было обнаружено место падения метеорита, отметившегося в регионе в середине марта.Тогда момент появления метеорита в небе также попал в объектив регистратора очевидца.