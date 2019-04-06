Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, который после увольнения из английского Манчестер Юнайтед остается безработным, получил предложения от итальянских клубов. Ранее португалец уже работал в высшем дивизионе местного чемпионата с миланским Интером.

Известный футбольный тренер Жозе Моуринью, который после увольнения из английского "Манчестер Юнайтед" остается безработным, получил предложения от итальянских клубов. Ранее португалец уже работал в высшем дивизионе местного чемпионата с миланским "Интером"."Нерадзурри" вновь имеют виды на своего бывшего наставника, но теперь у "Интернационале" в борьбе за синьора Жозе есть конкурент: столичная "Рома" также ведет переговоры с Моуринью, сообщает Football Italia. С обеими командами контакты на самом начальном уровне.В "Интере" по сведениями инсайдеров у португальца есть очень серьезный конкурент: гендиректор миланцев Беппе Маротта склоняется к назначению экс-наставника сборной Италии Антонио Конте. Но, возможно, все решит цена вопроса в прямом смысле слова: Моуринью, который просил зарплату в 10 млн евро, снизил свои претензии до 8 "лимонов" в год.