6 апреля 1963 года производство предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а далее в МВД СССР.

Днем образования органов предварительного следствия системы МВД России принято считать 6 апреля. В этот день в 1963 году производство предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а далее в МВД СССР. С распадом Советского Союза в декабре 1991 г. МВД России стало действовать как центральный орган в данной отрасли управления государства.Поздравление заместителя начальника УМВД России по Владимирской области – начальника Следственного управленияполковника юстиции Валерия Дмитриевича Пустовойта:Уважаемые коллеги!Поздравляю Вас, ветеранов следствия с Днем образования органов предварительного следствия в системе МВД России!Давно признано, что служба следствия одна из ведущих в органах внутренних дел, а потому одна из самых сложных и ответственных.Надо отметить, что на сотрудниках следственных подразделений лежит ответственность не только за те расследования, которые они ежедневно проводят по разным делам, но и за благополучие наших граждан. Ведь именно от четких действий следователя, грамотного мышления, использования доказательной базы зависит дальнейшая судьба не только человека, который оказался в поле внимания правоохранительных органов, но и будут ли избавлены законопослушные граждане от действий преступников.В этот праздничный день примите искренние пожелания успехов в службе на благо России, новых профессиональных свершений, удачи и везения в делах, тяжелой работы будет поменьше, а интересной – побольше.Фируза Золотова: «С детства мечтала помогать людям» (МО МВД России "Гусь-Хрустальный")Работникам следствия в структурах МВД отводится важное место. И требования к сотрудникам, которые расследуют уголовные дела различных категорий, весьма высокие. Чтобы стать следователем, необходимо иметь аналитический склад ума, гибкость мышления, обладать достаточной эрудицией. Для качественного выполнения этой работы надо уметь правильно, четко и лаконично выражать мысль, аргументировать и отстаивать свое мнение. Работа требует постоянного общения с разными людьми. Следователь должен быть предан делу, целеустремлен, настойчив. Всеми этими качествами обладает старший следователь отделения по расследованию преступлений против собственности следственного отдела межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» майор юстиции Фируза Золотова.Фируза родилась в рабочей семье в Кара-Калпакской АССР, но уже более 30 лет живет на мещерской земле. Первое время жила и росла в поселке Панфилово. В детстве мечтала помогать людям, увлекалась пением, танцами, участвовала в концертах и театральных постановках. Творческое отношение к жизни и сегодня помогает ей в общении с людьми. А что касается профессиональной стези, Фируза Эркинбаевна выбрала юридическое направление: получила среднее специальное образование, а потом высшее - во Владимирском юридическом институте. В этом качестве она и помогает людям.В годы учебы в колледже практику Фируза проходила в следственном отделе УВД города Гусь-Хрустального, по итогам которой ей предложили остаться работать в милиции. В сентябре 2002 года она была принята на службу в следственное управление при УВД Гусь-Хрустального города и района, где начинала с должности следователя. В течение 9 лет – следователь, с 2011 года – старший следователь. Должность очень ответственная, так как в обязанности входит осуществление полномочий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Это, в первую очередь, предварительное следствие по уголовному делу, в связи с чем необходимо неукоснительно исполнять возложенные на сотрудника должностные обязанности в строгом соответствии с законами Российской Федерации. Каждое расследуемое дело чем-то интересно, но, по своей скромности, Фируза Золотова о своих служебных делах, расследовании конкретных дел распространяться не любит. Ограничимся констатацией того, что она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, всегда готова поделиться опытом, помочь советом и делом, а главное – безукоризненно и добросовестно выполняет свои обязанности.Что касается личной жизни, то на нее остается не так много времени, как хотелось бы. Старается поддерживать хорошую физическую форму. Скажем, зимой любит семейные походы на лыжах.При всей своей занятости на службе Фируза Эркинбаевна хорошая жена и хозяйка, заботливая мама. В семье растут двое ребятишек. Интересно, какой жизненный путь выберут они. Возможно, кто-то из них наследует профессию мамы, ведь перед ними достойный пример!"В калейдоскопе "светлых дней"" (МО МВД России «Ковровский»)«Светлыми» правоохранители называют очевидные дела, те, в которых установлены подозреваемые. Как раз на таких и специализируется старший следователь следственного отдела МО МВД России «Ковровский» майор юстиции Татьяна Петрова.От нот к букве законаРодители всегда мечтали, что их дочка посвятит жизнь музыке. Таня замечательно играла на фортепиано, на концертах и конкурсах всегда выступала дуэтом со старшим братом. Девушка успешно окончила музыкальную школу, и дома уже всерьез говорили об индивидуальных занятиях с педагогом для подготовки к поступлению в училище. Но после 9 класса Таня выбрала другой путь – поступила в колледж на юридический факультет. В семье до нее в милиции никто не служил, но родители всегда с большим уважением относились к правоохранителям, считая их труд воплощением справедливости. Вот почему поддержали дочь. Окончив колледж, Татьяна поступила в Нижегородский университет. По окончании первого курса устроилась работать в УВД города Ковров. Она всегда знала, что хочет стать именно следователем. Не раз разносила повестки, неоднократно была понятой и мечтала самостоятельно расследовать дела. С 2005 года Татьяна работала инспектором в отделе по делам несовершеннолетних, через два года перешла в дознаватели, а через пять стала следователем. Интересно, что ее старший брат тоже выбрал службу – в ГАИ. Иногда они с улыбкой вспоминают, как в детстве жили в мире нот и играли в четыре руки. Теперь это кажется далеким и удивительным.Цыган, карманник…..Первое дело следователя Петровой оказалось весьма банальным: распитие спиртных напитков закончилась поножовщиной, пострадавший выпрыгнул из окна и сам вызвал скорую. А потом было резонансное дело. Весной 2012 года цыган с подругой колесили по деревням Ковровского района в поисках наживы. В Санникове зашли в дом ветерана, представились работниками «соцзащиты» и предложили помощь. Пока женщина беседовала с пенсионером, мужчина в соседней комнате обыскивал шкафы. Но дедушка быстро раскусил коварный замысел, пытался защитить дом и получил ножевое ранение. Преступник похитил 35 тысяч рублей, ордена и медали. Потерпевший оказался старой закалки, дошел до фельдшерского пункта и сообщил участковому, что цыган с подельницей уехали на красном такси. Их задержали на въезде в город Ковров с похищенным. Цыгана приговорили к 11 годам тюрьмы, подельницу - к 6,5.Несмотря на большую загруженность, Татьяна Петрова всегда стремится работать на качество, обстоятельно собирать доказательтва, чтобы человек не был незаконно привлечен к ответственности. Главными качествами следователя Татьяна считает коммуникабельность, выдержку, умение видеть в преступнике, прежде всего, человека и искать причины его проступка. А еще - твердость, моральную устойчивость и правовую грамотность.Рабочие будни женщина-следователь Татьяна Петрова умело сочетает с заботой о большой и дружной семье. Все свободное время она посвящает именно ей. Совместные выходные редки, но от этого они втройне ценней.От нас зависят человеческие судьбы… (ОМВД России по Петушинскому району)Накануне Дня образования следственных подразделений в системе МВД России о службе рассказала заместитель начальника ОМВД России по Петушинскому району – начальник следственного отдела подполковник юстиции Кристина Назарова.- Кристина Евгеньевна, расскажите, с чего началась ваша служба в органах внутренних дел?- После окончания Владимирского юридического института в 2005 году я пришла в следственный отдел в Селивановском районе. Сначала было, конечно, трудно, как и всегда на новом месте. Но начинаешь расследовать дело, и приходит понимание, что ты делаешь, для чего. Каждое уголовное дело требует от следователя большого количества знаний, времени и сил. После окончания уголовного дела, которому посвящаешь иной раз полгода и более, чувствуешь удовлетворение от своей работы, потому что смог разобраться со всеми тонкостями, с хитроумными планами преступников.В 2014 году я перевелась в Петушки, сначала работала старшим следователем, а с октября 2019 года возглавляю следственный отдел ОМВД России по Петушинскому району.- Как родители отнеслись к вашему выбору, все-таки работа следователя не женское дело?- Мой выбор определила предрасположенность к изучению гуманитарных предметов: истории и обществознания. А решающим фактором стал пример родных. Мой папа работал участковым уполномоченным, а старший брат - в уголовном розыске. По совету близких решила получить юридическое образование. Так и определился мой выбор. Долгое время считалось, что следователь - мужская профессия. Но сейчас в этой службе много женщин, которые достойно проявляют себя. У нас, женщин, свой взгляд на многие вещи, и это нередко помогает в расследовании уголовных дел. А вообще, я считаю, у любого следователя, независимо от пола, должно быть высокое чувство ответственности за принятое решение. Потому что от этого зависят человеческие судьбы.- Что думает супруг о вашей профессии?- В этом плане мне очень повезло: мой муж также носит офицерские погоны, он - заместитель начальника ИВС. Андрей - надежный тыл, глава семьи. А дома я обычная женщина. Ненормированный рабочий день, неотложные задачи и поручения не позволяют приходить домой рано. Даже дома мысленно я всё равно «на работе», обдумываю то или иное дело, тактику. Муж во всем меня поддерживает, что благоприятно сказывается на результатах работы.-Хватает времени на личные интересы, чем увлекаетесь?– Вместе с мужем очень любим активный отдых. Мы часто выезжаем на природу. Кстати, увлечение у меня под стать работе, далеко не женское - рыбалка. Еще я люблю путешествовать, но удается нечасто, поэтому каждую свою поездку я очень тщательно планирую.- Расскажите о коллективе, которым вы руководите?- Большую часть коллектива составляют женщины, их в отделе 14, мужчин всего четверо.В коллективе работают опытные следователи, стаж работы которых в этой сфере деятельности более 10 лет. Именно им поручается расследование самых сложных и запутанных многоэпизодных дел.Молодое поколение сотрудников берут пример с опытных и достойно выполняют свои служебные обязанности. Все они молодцы – целеустремленны, решительны, активны.Профессионалом своего дела можно смело назвать инспектора по контролю исполнения поручений СО Н.П.Фролову, она - наш большой помощник, грамотная и ответственная.- Что для вас самое сложное и самое ценное в вашей профессии?- Работа следователя сложна, но, вместе с тем, интересна, нам нужно уметь находить верные решения, уметь понять чужую беду, справляться с негативными эмоциями и действовать. Ежедневно приходится общаться с разными людьми: кого-то поддержать, а с кем-то проявить жесткость и твердость. Это непросто. В основном наш коллектив - это женщины, а они по своей природе внимательные и чуткие, что немаловажно в нашей работе. Самое ценное в профессии - осознание того, что мы помогаем людям, а это придает силы и дает нужный настрой.Хочу поздравить своих коллег, а также ветеранов службы с наступающим профессиональным праздником – 57-й годовщиной образования следственных подразделений в системе МВД России, и желаю всем крепкого здоровья, стабильности, интересных дел и стопроцентной раскрываемости!"Профессия следователь для девушки – выбор не простой" (ОМВД Россиипо Судогодскому району)6 апреля отмечают свой профессиональный праздник сотрудники следственного отдела МВД России по Судогодскому району, в котором большую часть составляют представительницы прекрасного пола.Профессия следователь для девушки – выбор не простой. Но состояться в ней можно. Здесь важна твердость характера, целеустремленность и максимальная отдача любимому делу. Всеми этими качествами обладает подполковник юстиции Светлана Евгеньевна Полякова. С 2004 года в ОВД она прошла путь от простого следователя до заместителя начальника следственного отдела, зная тонкости службы не понаслышке. Накопленный опыт, грамотность, внимательность к деталям, коммуникабельность и настойчивость, помогают ей в служебной деятельности. Она всегда внимательна и корректна с гражданами, строго соблюдает требования закона, пример и наставник для молодых сотрудников.«Работать в полиции я мечтала с детства, а когда пришла на практику, ни минуты больше не сомневалась, что буду работать именно следователем, – рассказывает Светлана. – Моя работа очень интересная, ей я отдаю большую часть своего времени.Основная работа следователя – расследование уголовных дел. Чтобы доказать причастность человека к преступлению, необходимо собрать большую доказательную базу, которая строится в основном на показаниях потерпевших, свидетелей и подозреваемых. Поэтому большую часть своей работы следователь тратит на общение с людьми. Здесь следователь должен проявить себя и как психолог, чтобы подобрать необходимый ключик к каждому. Так как приходится сталкиваться с разными граждан, следователь должен быть коммуникабельным, с устойчивой психикой. Особенно тяжело работать с несовершеннолетними. Они зачастую замыкаются и не хотят сотрудничать. Здесь иногда приходится проявлять и какие-то родительские качества. Работа следователя очень ответственна. И каждый из нас должен это четко осознавать. Ведь по материалам уголовного дела, которые наработает следователь, будет решаться вопрос о будущей судьбе подозреваемого. Я считаю, что в следствии должны работать только профессионалы. Случайных людей там быть не должно, так как мы решаем людские судьбы».Поздравляем всех работников и ветеранов следственной службы с профессиональным праздником. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, понимания и поддержки со стороны близких."Она отлично справляется со своими обязанностями" (ОМВД России по Суздальскому району)6 апреля отмечается День следственных подразделений МВД России. 12 сотрудников следственного отдела ОМВД России по Суздальскому району составляют небольшой, но очень профессиональный коллектив. Все они имеют весомый стаж.В 2019 году следственным подразделением окончено расследование 91 уголовного дела в отношении 112 лиц. Это уголовные дела о преступлениях, связанных с такими распространёнными составами, как кражи и грабежи, разбои, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжких телесных повреждений, преступления в сфере безопасности дорожного движения.Одним из лучших сотрудников подразделения является старший следователь капитан юстиции Мария Тупик. В ОМВД России по Суздальскому району она пришла служить по распределению в 2011 году после окончания юридического факультета ВлГУ имени А.Г. и Н.Г. Столетовых. Кстати, это образование стало третьим, перед этим Мария получила образование социолога и переводчика английского языка. Связала свою судьбу с органами внутренних дел Мария Станиславовна не случайно. Её мама работала следователем в Коврове.В 2019 году Мария окончила производством 11 уголовных дел. Исходя из её специализации, большинство уголовных дел, расследованные и оконченные производством, были связаны с незаконным оборотом наркотических средств.Мария обладает такими качествами как коммуникабельность, находчивость, способность к нестандартному мышлению. Всё это органично сочетается с её исполнительностью и хорошими теоритическими знаниями, полученными в годы обучения. Ценят и уважают Марию в коллективе за готовность к взаимовыручке, помощи, за отзывчивость.Вот уже 10 лет как Мария Станиславовна замужем, её вторая половинка бизнесмен. Супруги воспитывают 5-летнего сына Михаила. Семья любит путешествовать, выезжать для отдыха на природу.Следователь следственного отдела ОМВД России по Юрьев — Польскому району Опарина ТатьянаПосле окончания школы Татьяне не пришлось долго думать с выбором профессии, еще с детства она была воодушевлена примером отца, который продолжительное время проработал в органах внутренних дел. Поступив в Ивановский государственный университет на юридический факультет, она поняла, что с выбором профессии не прогадала, пыталась как можно больше впитать знаний. В 2016 году Татьяна Опарина пришла на службу в ОМВД России по Юрьев-Польскому району на должность следователя. Коллектив встретил нового сотрудника радушно, наставником Татьяны стала заместитель начальника следствия Ольга Студзинская, которая помогла постичь азы профессии следователя. Сначала Татьяна специализировалась на раскрытии неочевидных преступлений, после прохождения обучения стала заниматься расследованием уже «живых» дел. Каждое дело – новый опыт. Работа следователя очень интересная, каждый день приходится общаться с новыми людьми, к каждому важно найти свой подход.В производстве следователя может находиться сразу несколько уголовных дел, по каждому необходимо провести кропотливую работу, собрать доказательственную базу, осмотреть места происшествий, допросить участников уголовного процесса - все это должно быть оформлено документально в протоколах. Татьяна Сергеевна считает, что от грамотной работы следователя зависит и справедливое решение суда.