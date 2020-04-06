06.04.2020

2020-04-06 13:35:03

Автосервисам и автомойкам во Владимирской области разрешили продолжить работу

В Указ губернатора Владимирской области «О введении режима повышенной готовности» внесены новые изменения и дополнения. С 6 апреля могут продолжить свою работу все автосервисы и автомойки, соблюдая при этом все предписанные меры профилактики коронавирусной инфекции. Обязательно нанесение разметки для соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метров, нахождение персонала и посетителей в средствах индивидуальной защиты, обеспечение наличия антисептиков, ультрафиолетовых облучателей, проветривание помещений каждый 2 часа, ведение графика уборки. Перечень обязательных мер профилактики содержится в распоряжении департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг № 29 от 06.04.2020, которое размещено на сайте департамента.

Временно - до 30 апреля – приостановлена работа ярмарок продовольственных и непродовольственных товаров. Рынки и торговые центры, на территории которых продаются товары первой необходимости, могут продолжать свою деятельность.

Также до 30 апреля запрещено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в филиалах и обособленных подразделениях «МФЦ Владимирской области», за исключением выдачи с 8 по 10 апреля по предварительной записи документов, являющихся результатами предоставления государственных услуг, заявления о предоставлении которых поданы до 28 марта. Так выглядит это положение Указа в новой редакции.

Кроме того, в документе записано, что требование в части наличия справки, выданной работодателем, не распространяется на сотрудников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, выполняющих функции по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории области. Сообщает пресс-служба белого дома.