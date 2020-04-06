Сумрачное будущее американской экономики. После выхода шокирующего отчета по рынку труда – в марте Штаты лишились 710 тысяч рабочих мест – банки начали давать еще более апокалиптичные прогнозы по ВВП.

Сумрачное будущее американской экономики. После выхода шокирующего отчета по рынку труда – в марте Штаты лишились 710 тысяч рабочих мест – банки начали давать еще более апокалиптичные прогнозы по ВВП.Так, Morgan Stanley прогнозирует спад во втором квартале на 38%. Но самое главное, аналитики банка окончательно похоронили еще сохраняющуюся идею V-образного восстановления. Экономике потребуется в лучшем случае 18 месяцев чтобы вернуться к нормальной жизни.Другой банк – Goldman Sachs предупреждает нелегкой судьбе корпоративного сектора. Компаниям потребуется 4 года, чтобы восстановить прибыль до уровней начала этого года.В этом году, как ожидается, они потеряют около половины своих прибылей, но уже в следующем будет резкий отскок на 51%, а в 2022 году показатель вырастет на 11%.К слову, спад в текущем году будет сильнее, чем в 2008-м, а значит фраза “со времен краха Lehman Brothers” станет историей. А коронакризис станет новой отправной точкой.Впрочем, ситуация на финансовых рынках может развиваться несколько в ином ключе. Федрезерв закачал в систему колоссальный объем денежный средств. Уже сейчас банкам они даже не нужны, несколько аукционов репо прошли практически без спроса.Эти деньги будут в первую очередь направлены на покупку активов, и уже сейчас мы видим признаки восстановления. Вполне возможно, что фондовый рынок на одних только ожиданиях покажет новые исторические максимумы, причем еще задолго до того, как экономика придет в норму.