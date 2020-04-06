За минувшие сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ее подхватили жители 80 регионов страны, сообщает Таким образом, общее число зараженных в стране ..

За минувшие сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ее подхватили жители 80 регионов страны, сообщаетТаким образом, общее число зараженных в стране составило 6343 человека. Большинство из них – 591 человек – были выявлены в Москве. В столице страны и республики Коми от осложнений скончались двое человек. За все время умерли 47 человек, 406 выздоровели.5 Апр 2020 в 7:59 PDT