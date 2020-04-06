В детских садах № 68 и 90 города Владимира организованы дежурные группы для детей, родители которых должны продолжать работу в условиях повышенной готовности.
Чтобы определить ребенка в дежурную группу, необходимо подать ходатайство от работодателя в адрес главы администрации города Владимира. В ходатайстве нужно указать фамилию, имя, отчество ребёнка, дату рождения, номер ДОУ, который посещал ребенок ранее, контакты родителей и номер ДОУ, который выбран для посещения, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ими могут быть МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка — детский сад № 68» (пр-т Ленина, д. 23 «А») или МБДОУ г. Владимира «Центр развития ребенка — детский сад № 90» (ул. Юбилейная, д. 54). Фото или скан документа можно направить по электронной почте: [email protected]