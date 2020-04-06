RT открыл статистику просмотров своего ютуб-канала. Таким образом телеканал ответил сотруднице так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая обвинили RT в накрутках просмотров на видеохостинге. Корреспондент Мурад Газдиев опроверг все тезисы горе-разоблачительницы.

RT открыл статистику просмотров своего ютуб-канала. Таким образом телеканал ответил сотруднице так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, которая обвинили RT в накрутках просмотров на видеохостинге. Корреспондент Мурад Газдиев опроверг все тезисы горе-разоблачительницы.Среди признаков накрутки Соболь называли статистику просмотров и географию аудитории. В пример она привела ролик, набравший миллион просмотров и собравший 93 комментария. По мнению соратницы скандального блогера Алексея Навального, такая разница между числов просмотров и комментариев свидетельствует о накрутке.По всей видимости, Соболь то ли не удосужилась разобраться в сути вопроса, то ли не захотела. В ответном видео корреспондент Мурад Газдиев показал "разоблачительнице" один из роликов на ютуб-канале известного американского телеканала CNN. Видео набрало восемь миллионов просмотров и 180 комментариев. Еще один ролик – от британской BBC – посмотрели четыре миллиона человек, но комментарии оставили только 379.Также Газдиев продемонстрировал статистику просмотров роликов RT на "Ютуб" на примере ролика "Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018".Корреспондент озвучил данные по ролику из раздела "Аналитика" на сайте видеохостинга. Оказалось, что 14 миллионов просмотров, что составляет 70% трафика, пришлось на раздел рекомендации. А рекомендует пользователям ролики сам "Ютуб". А оставшиеся 30% пришли из спортивного раздела видеохостинга.Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали", – подчеркнул журналист RT.Также он продемонстрировал статистику по географическому признакку. В топе – Бразилия, а не Китай, как заявляют горе-разоблачители. "Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол", – иронично заметил Газдиев.Рассказал корреспондент и об адмирале США Крейге Фоллере. По мнению Соболь, об RT он ничего не говорил. Оказалось, что говорил – достаточно открыть "Гугл", чтобы удостовериться, есть и письменное, и устное обращения военного, отметил Газдиев."Маргарита (Симоньян) написала, что военный упомянул RT, когда он говорил об опасностях, грозящих Америке… "О главной угрозе" – уже выдумка ФБК", – подчеркнул корреспондент.Камня на камне журналист не оставил и от другого тезиса Соболь – накрутка просмотров через порносайты. Газдиев вновь продемонстрировал статистику. Оказалось, что 94% трафика на ролик пришло из рекомендательной системы "Ютуб", однако около 0,3% просмотров набрались от внешнего источника."От тех самых "порносайтов", о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет", – рассказал журналист. В то же время Газдиев заметил, что Соболь не говорит зрителям о том, что у так называемого Фонда борьбы с коррупцией не данные от "Ютуб", а сторонняя программа.