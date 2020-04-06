Представители британского правительства предположили, что коронавирус COVID-19 является утечкой из научной лаборатории, сославшись на данные разведки. Политики допустили, что эта лаборатория ..

Представители британского правительства предположили, что коронавирус COVID-19 является утечкой из научной лаборатории, сославшись на данные разведки. Политики допустили, что эта лаборатория находилась в городе Ухань и в ее стенах ставили эксперименты над животными, сообщает телеканал "".В свою очередь, американский специалист по биотехнологиям Ричард Эбрайт отметил, что утечка произошла из-за несоблюдения техники безопасности в лаборатории. Эбрайт полагает, что вирус передался от животному одному их сотрудников, который позже заразил им других людей.