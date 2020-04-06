енеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление, в котором призывает общественность обратить внимание на рост числа фактов домашнего насилия во многих государствах после принятых карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал заявление, в котором призывает общественность обратить внимание на рост числа фактов домашнего насилия во многих государствах после принятых карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.Он констатировал, что изоляция на дому и карантин привели к глобальной вспышке насилия над женщинами в семье по всему миру, передает ТАСС.По данным генсека ООН, в некоторых странах удвоилось число женщин, обращающихся в службы поддержки из-за жестокого обращения партнеров. Он призвал все правительства включить в свои национальные планы борьбы с коронавирусом в качестве одной из основных мер положение о предотвращении насилия в отношении женщин.Кроме того, Гутерриш призывает обеспечить максимально безопасные способы обращения за помощью пострадавшим женщинам.По последним данным, коронавирусом в мире заразились более 1,1 миллиона человек.