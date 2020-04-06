Играть в автоматы Вулкан можно с компьютера или ноутбука через официальный сайт клуба https://wulkan24club.org/. Для игроков, использующих смартфоны и планшеты, предлагается мобильная версия сайта и приложение для ОС Android и iOS. В онлайн-казино Вулкан 24 представлены только лицензионные слоты от крупных студий.

Игровые аппараты на сайте Вулкан 24

В игровом зале клуба предлагается большое разнообразие слотов. В казино Vulcan 24 есть автоматы от студий Эвоплей, Игрософт, Новоматик. Для упрощения поиска нужного аппарата на сайте работает система фильтров. Пользователи могут отобрать слоты по разработчику, отсортировать их по алфавиту, показателю отдачи, популярности среди клиентов клуба.

Слоты в игровом зале распределены по нескольким категориям. Самые популярные игровые автоматы собраны в категории «Популярные». Здесь можно найти слоты Resident, Crazy Monkey, Keks, Book Of Ra. В разделе «Новинки» предлагаются последние поступления в коллекцию игрового клуба. В этой категории помещены такие аппараты, как Pharaohs Tomb, Hungry Night, Rise Of Horus.

Все барабанные автоматы помещены в разделе «Слоты». В игровом клубе Вулкан 24 представлены автоматы с высоким показателем отдачи, у большинства из них RTP равен 95% и более.

В разделе «Рулетки» пользователи найдут американскую и европейскую версию этой игры. Здесь же помещаются карточные игры: баккара, видео-покер, блэкджек.

Для зарегистрированных игроков также предусмотрен раздел «Мои». В этой категории отображаются те слоты, которые игрок отметил кнопкой в виде золотой звезды.

Оценить выигрыши, получаемые другими клиентами казино Вулкан 24, поможет виджет «Сейчас выигрывают». Здесь публикуются все призы, получаемые клиентами в игровых автоматах. Автоматы, принесшие за последний месяц самые крупные единовременные выигрыши, попадают в раздел «Зал славы». Здесь публикуется рейтинг из трех таких игровых автоматов.

Демонстрационный и полный режим игры

На сайте онлайн-казино Вулкан 24 все автоматы предлагаются в демо и полном режиме игры. В первом случае ставки делаются за счет демо-кредитов, то есть игра ведется бесплатно. Этот режим доступен клиентам казино и незарегистрированным посетителям игрового портала. В демо-версии работают те же правила, что и в полном режиме игры.

В полной версии слота игра ведется на деньги. Этот режим доступен зарегистрированным пользователям, имеющим на счету аккаунта необходимые средства. Только в этом случае выигрыши могут быть выведены.

Игровые автоматы и джекпот

На сайте казино Вулкан 24 проводится розыгрыш джекпота. Войти в число его участников могут пользователи, которым при игре на деньги в слоте выпала старшая призовая комбинация. При этом сумма ставки значения не имеет. Однако появление комбинации, оплачиваемой по максимальному коэффициенту в слоте, не гарантирует получение джекпота. В случае победы в розыгрыше, клиенту об этом сообщит администрация игрового клуба.