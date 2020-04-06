Известный своими эпатажными образами российский блогер Павел Петель погиб в дорожной аварии около подмосковного Подольска. Инцидент произошел понедельник на Симферопольском шоссе, ..

Известный своими эпатажными образами российский блогер Павел Петель погиб в дорожной аварии около подмосковного Подольска. Инцидент произошел понедельник на Симферопольском шоссе, сообщает ."Мерседес", в котором ехал Петель, на огромной скорости врезался в стоящий у заправочной станции грузовик. Всего легковушке находились четверо человек, выжить удалось лишь одному из них: водитель и двое пассажиров скончались на месте. СМИ сообщают, что немецкая иномарка двигалась со скоростью порядка 200 километров в час.