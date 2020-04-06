Коронавирус не стал причиной для отмены служб в честь Вербного воскресенья у католиков. Одни ограничились онлайн-мессами, другие собрали паству на проповедь вживую, при этом не нарушив ни единого предписания по соблюдению мер карантина.

Коронавирус не стал причиной для отмены служб в честь Вербного воскресенья у католиков. Одни ограничились онлайн-мессами, другие собрали паству на проповедь вживую, при этом не нарушив ни единого предписания по соблюдению мер карантина.Коронавирус — не повод для отмены Вербного воскресенья. По крайней мере так посчитали прихожане в одной из баптистских церквей Флориды и собрались на мессу. Бесконтактную."Что мы здесь предлагаем — это мессу за рулем. Конечно, она вне стен церкви, но такой сбор заменяет нашу стандартную службу, раз уж мы все в вынуждены справляться с реалиями коронавируса. Люди собираются вместе, находятся в контакте друг с другом, но при этом остаются в безопасности, в своих машинах, на расстоянии друг от друга", — говорит пастор Даррен Гаддис.А вот в Калифорнийской церкви на все меры предосторожности решили закрыть глаза. Здесь причащали, несмотря на запрет властей и на призыв местных жителей не быть эгоистами. Не исключено, что для соблюдения карантина сюда придется направить военных, как это сделали в Нью-Йорке. Ранее Дональд Трамп распорядился направить в город тысячу военных специалистов. Жителей в очередной раз призвал к осторожности и молитве."Мы, может быть, сейчас разделены в изоляции, но мы можем использовать это время для молитвы и выстраивания наших собственных отношений с Богом. Я прошу всех американцев молиться за наших героев — докторов и медсестер, водителей грузовиков, продавцов в продуктовых магазинах. За всех, кто воюет в этой битве против коронавируса", — заявил Трамп.Не слишком обеспокоены соблюдением карантина в Вербное воскресенье были и во Франции. Десятки людей стянулись к собору Сакре-Кёр, правда не для участия в мессе. Жителей Парижа выманила на улицу теплая погода. Полицейским пришлось вмешаться и напомнить о мерах безопасности. И штрафах в 200 евро за нарушение карантина.В Испании обратная ситуация. В Севилье, славящейся своими яркими шествиями на Вербное воскресенье и Пасху, в этот раз улицы оказались пустыми. Аналогичная ситуация в Мадриде. И благодаря такой сознательности граждан медики уже отмечают положительную тенденцию."Мы видим улучшения, рецидивов нет. На данный момент пациентов, обращающихся за скорой помощью, стало меньше. Приток заболевших сократился", — говорит врач Пилар Альварес.В Японии, которая одной из первых приняла на себя удар коронавируса, ситуация обратная. В Токио и Осаке в последние дни медики отметили резкий рост числа инфицированных. Власти намерены объявить в этих городах локальный режим чрезвычайной ситуации.