В Нижегородской области умерли две женщины, зараженные коронавирусом. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, обе старше 80 лет, у них были тяжелые сопутствующие заболевания. Всего в области выявили 47 инфицированных.

В Нижегородской области умерли две женщины, зараженные коронавирусом. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, обе старше 80 лет, у них были тяжелые сопутствующие заболевания. Всего в области выявили 47 инфицированных.В Приморье обустраивают дополнительные места для больных с коронавирусом. До конца недели появятся еще 150 коек для таких пациентов. Там же, в Приморье, оштрафовали на 30 тысяч жителя за отказ от обязательного карантина после приезда из Токио и принудительно госпитализировали из-за высокой температуры.Всего в России, по данным оперативного штаба, проведено почти 700 тысяч анализов на инфекцию. Выявлено 5389 зараженных, 658 — за последние сутки. 355 человека уже выздоровели, число жертв достигло 45, сообщает "Россия 24".Тем временем в строящиеся в России медицинские центры стало поступать оборудование. Ближе всего к окончанию работ подошли в Нижнем Новгороде, там планируют завершить стройку уже к 20 апреля — на 10 дней раньше срока. Под руководством Минобороны активно возводятся еще 15 центров. В половину из них через считаные дни также начнут завозить оборудование. Работы ведут круглыми сутками в три смены. Всего в этих центрах смогут лечить 1600 пациентов.