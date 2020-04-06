Житель Приморья, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин.

Житель Приморья, прибывший во Владивосток рейсом из Токио, отказался следовать на обязательный карантин.У 53-летнего мужчины наблюдалась повышенная температура тела, но на обязательный 14-дневный карантин он ехать отказался, хотя и знал, что в России введены строгие меры на время борьбы с коронавирусом. В итоге его оштрафовали на 30 тысяч рублей и принудительно отправили в инфекционную больницу, сообщает РИА Новости.Сейчас во Владивостоке подтверждено семь случаев заболевания коронавирусом, два человека выписаны, один умер.В России за прошлые сутки заразились еще 658 человек. Общее число — 5 389 в 79 регионах, среди заболевших 19 детей. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили: самый явный симптом коронавируса это лихорадка и температура свыше 38 градусов.