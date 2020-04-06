Китайский регулятор заявил о том, что нельзя исключать риска начала глобальной “Великой депрессии∎. Народный банк отметил, что вероятность этого, конечно, не велика, однако, если ситуация с коронавирусом выйдет из под контроля, может реализоваться худший сценарий.

Миру может угрожать “Великая депрессия”, полагают в Народном банке Китая. Регулятор отметил, что вероятность этого, конечно, невелика, но исключать ее все-таки нельзя.“Нельзя исключать возможность “Великой депрессии”, в случае, если эпидемия продолжит выходить из-под контроля, а ухудшение реальной экономики будет усугубляться крахом финансовых рисков”, — заявил директор международного департамента Народного банка Китая Чжу Цзюнь.Трудный компромисс между необходимостью защиты общественного здравоохранения и экономическими издержками, связанными с закрытием почти всей производственной (и не только) деятельности, побудил многих экономистов пересмотреть в худшую сторону свои прогнозы относительно последствий экономического шока от Covid-19. Они полагают, что результат может быть более серьезным, чем мировой финансовый кризис 2008 года, а то и “Великая депрессия”.Последняя началась с обвала на Уолл-стрит в 1929 году, что привело к заморозке кредитных рынков, массовым банкротствам, падению ВВП США более чем на 10% и 25% безработицы.Однако некоторые эксперты, несмотря на мрачные предпосылки, настроены достаточно оптимистично.“Правительства, вероятно, решат ослабить ограничения к июлю. Они должны предотвратить сбои, которые могут привести к нехватке продовольствия, социальным волнениям или большему ущербу для жизни людей и экономики, которые возможны при сохранении ограничительных мер. Экономика, естественно, восстановится, когда будут сняты ограничения”, — заявил газете South China Morning Post профессор Теренс Чонг Тайлун из Китайского университета в Гонконге.Однако тревожных сигналов становится все больше. Один из ключевых — ситуация с безработицей в США. Только за 2 прошедшие недели за пособием обратилось около 10 миллионов человек. Причем рост оказался беспрецедентным: если за позапрошлую неделю было зафиксировано 3,3 млн, то на прошлой -6,5 млн обращений! Все это подчеркивает риск стремительного роста безработицы до критических уровней.В настоящее время мировые рынки уже упали на 35%, а кредитные достигли уровня 2008 года. Даже ведущие финансовые компании, такие как Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, ожидают, что ВВП США сократится в годовом исчислении на 6% в первом квартале и на 24%-30% во втором.Агентство Moody's предупредило, что 30% кредитов на жилье в США могут перестать обслуживаться из-за потери рабочих мест и отсутствия поддержки малого бизнеса.Между тем, по словам представителя ЦБ Китая, наибольшая неопределенность на рынке связана с тем, что быстрые и решительные действия центральных банков не могут напрямую помочь в борьбе с эпидемией, но остановка ее распространения поможет укрепить доверие рынка.