По ходатайству следователя суд в Рязанской области распорядился заключить под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.

СК РФ сообщил, что по ходатайству следователя суд в Рязанской области распорядился заключить под стражу подозреваемого в убийстве пяти человек.Данное происшествие вызвало большой общественный резонанс, в связи с чем было принято решение, что следствием займется отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области, передает РИА Новости.Ранее стало известно, что по инциденту возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. У следствия есть предварительная версия произошедшего.Мужчина 1988 года рождения вечером 4 апреля, находясь на балконе своей квартиры в поселке Елатьме Касимовского района, сделал замечание компании (четыре молодых человека и девушка), которые очень громко разговаривали под его окнами. Далее между двумя сторонами произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял зарегистрированное охотничье ружье, вышел на улицу и выстрелил в молодых людей. Из-за полученных ранений все скончались на месте.