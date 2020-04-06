Злоумышленники открыто похитили из супермаркета коньяк и шоколадки, после чего выбежали из магазина и скрылись на автомобиле...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Куркино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина.Через службу «02» в полицию поступило сообщение о грабеже. Неизвестные из сетевого супермаркета, расположенного на Воротынской улице, открыто похитили коньяк и шоколадки, после чего выбежали из магазина и скрылись на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Вересаева сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Им оказался 27-летний приезжий. Часть похищенного изъята.Следствием ОМВД России по району Куркино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56