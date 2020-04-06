Пожилых калининградцев начали обеспечивать продовольственным пайком. Продукты первой необходимости получают самые незащищенные категории. Что входит в набор и как его получить?

Пожилых калининградцев начали обеспечивать продовольственным пайком. Продукты первой необходимости получают самые незащищенные категории. Что входит в набор и как его получить?Часть территории Центрального рынка временно переоборудовали под склад. Здесь расфасовывают по пакетам продукты первой необходимости."По согласованию с администрацией городского округа было принято решение оказать помощь продовольствием одиноким пожилым гражданам, пенсионерам и инвалидам", — заявил Сергей Званок, гендиректор Центрального продовольственного рынка.Провести благотворительную акцию предложил учредитель рынка, он же выделил средства. Власти инициативу поддержали и оказали содействие в ее организации.В каждый продуктовый набор входит мука, растительное масло, несколько пачек крупы, макароны, сахар и несколько банок консервов. Такие наборы получат 3000 жителей Калининграда. Развозят их по адресам соцработники вместе с добровольцами. Одной из первых продуктовый паек получила Людмила Долгова."Да, я считаю, что правильно, особенно бабушкам. Может, я бы и обошлась, но спасибо за внимание".По словам сотрудников рынка, огромную партию продуктов удалось собрать за два с половиной дня. Многие поставщики шли навстречу и делали скидки на свой товар. Еще несколько дней потребовалось, чтобы расфасовать провизию по пакетам."Люди с чистой душой и сердцем отозвались и сформировали эти пакеты ", — добавил Руслан Снижко, гендиректор торгового комплекса.Если потребуется, то благотворительную акцию повторят, причем планируют расширить ее на всю область.