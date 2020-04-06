Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. По словам официального представителя премьера, у Джонсона все еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19.

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом. По словам официального представителя премьера, у Джонсона все еще наблюдаются кашель и высокая температура и это спустя 10 дней после обнаружения COVID-19.Премьер-министр Великобритании попал в больницу. Пресс-служба сообщила, что госпитализация Джонсона связана с тем, что симптомы коронавируса, в частности, высокая температура, сохраняются у него уже десять день. До сих пор глава правительства находился на самоизоляции в своей официальной резиденции, проводя совещания в режиме видеоконференции и записывая короткие обращения к стране."Оставайтесь дома, друзья, защищайте нашу систему здравоохранения и спасайте жизни", — заявил Борис Джонсон.Его невеста Кэрри Саймондс также инфицирована и находится на самоизоляции. Она ждет ребенка, который должен родится в начале лета. Если Джонсон не сможет исполнять свои обязанности, руководить правительством будет министр иностранных дел Доминик Рааб. Сколько еще членов кабинета министров подхватили опасный вирус, пока неизвестно.Одновременно с Джонсоном заболел глава британского Минздрава Мэтью Хэнкок, но он уже на ногах. "У Джонсона до сих пор высокая температура. Мне повезло больше, я переболел в легкой форме. Кто-то переносит вирус без симптомов, а кто-то очень серьезно болеет", — заявил он.Ситуация критическая. И важный индикатор — обращение к нации королевы Елизаветы II. Происходящее сегодня она фактически сравнила со Второй мировой войной, вспомнив о том, к в 1940 году вместе со своей сестрой записывала обращение к отправлявшимся в эвакуацию детям."Мы сталкивались со множеством проблем раньше, но сейчас она совсем другая. На этот раз мы объединили усилия со всеми народами мира, используя великие достижения науки и наше инстинктивное желание помогать. Мы добьемся успеха — и это будет успех каждого из нас".Елизавета Вторая, которой 93 года, сейчас находится в изоляции в своем замке Виндзор. Сообщается, что во время съемки в помещении находился лишь один оператор в защитном костюме и респираторе.Число жертв коронавируса в Великобритании стабильно растет. За минувшие сутки здесь погиб 621 человек. Всего зарегистрировано 48 тысяч инфицированных.Специально для борьбы с коронавирусом в Лондоне переоборудовали крупный выставочный центр. Теперь это больница, рассчитанная на четыре тысячи пациентов. При том, что принимают здесь только тех, кто уже находится на аппарате искусственной вентиляции легких.Сбить волну в Англии пытаются с помощью карантина, но, как назло, наступили теплые дни. В некоторых местах даже пришлось закрывать парки. Из-за нарушителей режима у полиции сейчас нет выходных.Похожая ситуация складывается и на континенте: в Германии и во Франции. Нарушают режим даже те, кто призывают к его соблюдению. В отставку пришлось уйти главному врачу Шотландии после того, как выяснилось, что она вместе с семьей отправилась отдохнуть в свой загородный дом.Лео Варадкар, который после поражения на выборах исполняет обязанности премьер-министра Ирландии, заявил, что готов поработать врачом — это его профессия. Он оставил ее десять лет назад, уйдя в политику. И уже совсем неожиданным оказалось выступление короля Швеции, который призвал своих поданных воздержаться от общения с родственниками и близкими во время пасхи."Сейчас то время, когда всем нам хочется путешествовать и проводить время с родственниками и друзьями. Многие пойдут в церковь. Но в эту пасху от некоторых вещей придется отказаться. Нам надо это принять", — заявил Карл XVI Густав.Швеция — одна из немногих европейских стран, где до сих пор не введен жесткий карантин.