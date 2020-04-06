Российские автопроизводители возобновляют производство: снова запустить конвейеры решили Соллерс, АвтоВАЗ, КаМАЗ.

Российские автопроизводители возвращаются в накатанную колею. Уже сегодня завод во Владивостоке перезапускает Соллерс. При этом, его другие площадки — в Ульяновске и Татарстане, — могут получить зеленый свет на работу уже в ближайшие дни.Также с понедельника деятельность отдельных подразделений возобновит АвтоВАЗ. В первую очередь специалисты автогиганта изучат возможность организации трудового процесса в новых условиях борьбы с распространением коронавируса. Если подготовка цехов к соблюдению социальной дистанции пройдет успешно, выпуск автомобилей может начаться к концу недели.Перезапустить конвейер 6 апреля планирует и КаМАЗ. При этом кроме грузовиков производитель уже наладил выпуск защитных костюмов и масок. Надо отметить, что возвращение к работе стало возможно из-за системной значимости продукции автопрома: в текущих условиях именно машины становятся основными двигателями экономики.