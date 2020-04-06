Российский сомнолог Александра Пучкова уверена, что для укрепления иммунитета в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 россиянам необходимо больше спать. Специалист считает, что внеплановые ..

Российский сомнолог Александра Пучкова уверена, что для укрепления иммунитета в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 россиянам необходимо больше спать. Специалист считает, что внеплановые выходные в апреле – не повод сбивать себе режим, сообщает телеканал "".Пучкова напомнила, что спать нужно в темноте в помещении с хорошей вентиляцией. Отправляться "на боковую" следует в ночное время суток: если ложиться в кровать слишком поздно – могут возникнуть проблемы со здоровьем. Иммунитет будет работать с нарушениями или слабее обычного.