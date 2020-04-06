РЖД временно приостановило сообщение между Россией и другими странами. Поезда теперь не ходят и в Калининград.

РЖД временно приостановило сообщение между Россией и другими странами. Поезда теперь не ходят и в Калининград.На фоне пандемии коронавируса накануне были отменены рейсы последнего международного сообщения — в Белоруссию. А также поезд Калининград — Москва, который должен был отправиться 6 апреля, сообщает "Россия 24".Всего с начала распространения COVID-19 Российским железным дорогам пришлось приостановить сообщение с 21 страной. Внутри России количество рейсов сократили, некоторые поезда, которые имеют альтернативу на маршруте, отменили.Всю актуальную информацию можно найти на сайте РЖД.