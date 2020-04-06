По всей видимости, природа вновь не может определиться с временем года. После небольшого потепления в ряде регионов России снова наступят заморозки, сообщает . Научный руководитель ..

По всей видимости, природа вновь не может определиться с временем года. После небольшого потепления в ряде регионов России снова наступят заморозки, сообщает .Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Волгоградской, Ростовской и Астраханской области дневная температура может опуститься до 4 градусов мороза. Морозы также могут ударить по Ставропольскому и Краснодарскому краям и Поволжью.