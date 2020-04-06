Сотрудниками полиции в рамках возложенных полномочий обеспечивается контроль за соблюдением предписаний и ограничений, предусмотренных Указом Губернатора Владимирской области.

В рамках принятия дополнительных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Указом Губернатора Владимирской области на территории региона введен режим полной самоизоляции граждан.Данный документ обязывает граждан не покидать места проживания без исключительной необходимости (обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, выноса бытовых отходов вблизи места жительства).Сотрудниками полиции в рамках возложенных полномочий обеспечивается контроль за соблюдением предписаний и ограничений, предусмотренных Указом.В ежедневном режиме полицейские патрулируют общественные места, в том числе, на предмет нахождения граждан вне зоны самоизоляции без уважительной причины.В ходе проведения профилактических мероприятий полицейские также проверяют соблюдение карантинного режима гражданами, вернувшимися из-за границы. Участковые уполномоченные проводят профилактические беседы, дополнительно напоминая об ответственности за нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.Контроль за соблюдением гражданами требований Указа обеспечивают и сотрудники региональной Госавтоинспекции.При патрулировании обслуживаемых территорий наряды ДПС через громкоговорящее устройство информируют население о необходимости соблюдения мер самоизоляции, а при остановке транспортных средств уточняют маршрут следования, цель и причины поездки водителей и пассажиров в период пандемии. Каждое лицо проверяется по базам данных, сверяется со списком граждан, которым было вручено постановление санитарного врача о соблюдении режима самоизоляции.Правоохранители напоминают водителям и пешеходам о необходимости использования индивидуальных средств защиты и антисептических средств.Полиция призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественном месте в период полной самоизоляции.