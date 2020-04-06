Было обнаружено 2 предмета, конструктивно схожих с оружием, патроны различного калибра в количестве 86 штук...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с УФСБ России по Москве и МО, а также с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции на территории Москвы был задержан мужчина в возрасте 53 лет. Оперативниками в ходе проведенных мероприятий по месту проживания задержанного было обнаружено 2 предмета, конструктивно схожих с оружием, патроны различного калибра в количестве 86 штук. Все изъятые предметы были направлены на экспертизу для установления их принадлежности к оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются: пистолетом модели «VISwz.35», изготовленным промышленным способом; пистолетом, изготовленным самодельным способом путем переделки газового пистолета «PERFECTAFBIMOD 8000», боеприпасами различного калибра. По результатам экспертиз установлено, что оружие, боеприпасы и порох пригодны для производства выстрелов.Отделом дознания ОМВД России по району Черемушки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70