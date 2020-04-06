Злоумышленники повредили автомобиль из хулиганских побуждений...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали двух приезжих мужчин и одну девушку по подозрению в поджоге автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя района о поджоге иномарки на улице Сталеваров. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что произошло возгорание автомобиля «Хенде Солярис», который, как пояснил заявитель, он взял в аренду.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 22-летний и 28-летний приезжие и 19-летняя жительница столицы. Злоумышленники повредили автомобиль из хулиганских побуждений.
Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки – в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по ВАО
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