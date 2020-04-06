Злоумышленники повредили автомобиль из хулиганских побуждений...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское совместно с коллегами из УФСБ России по г. Москве и Московской области задержали двух приезжих мужчин и одну девушку по подозрению в поджоге автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя района о поджоге иномарки на улице Сталеваров. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что произошло возгорание автомобиля «Хенде Солярис», который, как пояснил заявитель, он взял в аренду.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались 22-летний и 28-летний приезжие и 19-летняя жительница столицы. Злоумышленники повредили автомобиль из хулиганских побуждений.Следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки – в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73