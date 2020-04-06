Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести существенные пошлины на импортную нефть. Это произойдет в том случае, если Россия и Саудовская Аравия не достигнут соглашения по снижении добычи.Такое заявление глава Белого дома сделал во время брифинга. Трамп отметил, что энергетика США полностью независима от поставок энергоресурсов из-за рубежа, поскольку у страны есть собственные запасы нефти.Однако, по мнению американского лидера, необходимости в пошлинах нет — ни Россия, ни Саудовская Аравия пользы от нынешней ситуации на рынке не получают.Стоимость барреля Brent сегодня с открытия падала примерно на 10%, но затем немного восстановилась.Оптимизм относительно возобновления встречи ОПЕК+, которая должна была состояться сегодня, сошел на нет. В выходные стало известно, что ее перенесли на четверг. Сторонам нужно больше времени для обсуждений, к тому же Саудовская Аравия и Россия пытаются привлечь как можно больше стран, в том числе Мексику и Канаду. Тем временем Норвегия уже заявила о готовности сократить добычу, если другие страны пойдут на такой шаг.В условиях падения спроса и цен крупнейшие нефтяные компании прибегают ко всем возможным мерам, чтобы пережить кризис. За последние недели такие гиганты как ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, Total и Equinor нарастили долги на 32 миллиарда долларов, пишет Financial Times. При этом они сокращают издержки и отменяют обратный выкуп акций. Здесь им на руку сыграла Федеральная резервная система. Ее действия позволили разморозить парализованный долговой рынок, и компании наконец смогли привлекать заемные средства, сообщает телеканал "Россия 24".