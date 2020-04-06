Исследователи из США сделали сенсационное открытие. Оказалось, что заразиться коронавирусом COVID-19 можно при дыхании и обычном разговоре.

Исследователи из США сделали сенсационное открытие. Оказалось, что заразиться коронавирусом COVID-19 можно при дыхании и обычном разговоре.Специалисты из Калифорнийского университета и Школы Медицины Икана в Нью-Йорке исследовали аэроизоляцию COVID-19, то есть превращение вируса в мелкие частицы, способные переноситься по воздуху. Чем громче человек разговаривает, тем больше выделяет аэрозольной пыли изо рта.Некоторых людей американские ученые назвали "аэрозольными суперраспространителями". В процессе разговора от них исходит больше частиц. Причины исследователям пока неизвестны. После десяти минут разговора с такими людьями находящиеся могут заразиться, предупредили ученые.Кроме того, заразиться COVID-19 можно даже через дыхание собеседника, предупредил американский биолог Харви Файнберг. Как долго коронавирус будет находиться зависит от нескольких факторов, в том числе объема циркулирующего воздуха. Иными словами, в закрытом помещении без нормальной вентиляции риск инфицирования увеличивается.По последним данным заболели миллион и 113 тысяч человек. Выздоровели около 240 тысяч. В Соединенных Штатах выявлено более 300 тысяч случаев заражения, эпицентром COVID-19 стали несколько районов Нью-Йорка.В заразились 5389 человек, из них 3893 – в Москве. В большинстве регионов введен режим всеобщей изоляции. Кроме того, субъекты Федерации начали устанавливать обязательный двухнедельный карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга.В столице с 5 апреля указом мэра Сергея Собянина возобновляют работу салоны красоты, косметические центры и массажные салоны, имеющие медицинскую лицензию. По-прежнему открыты магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки и зоомагазины.