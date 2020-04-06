ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Петушкова Дмитрия Геннадьевича 1972 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Петушкова Дмитрия Геннадьевича 1972 года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2007 года.Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, лицо прямоугольное, волосы прямые тёмно-русые.Особые приметы: на голове шрам длиной 4 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73