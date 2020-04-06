ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Тарасова Владимира Егоровича 1930 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Тарасова Владимира Егоровича 1930 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2007 года.Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо треугольное бледное европейского типа, брови дугообразные, лоб высокий, вертикальный, волосы волнистые, седые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73