Военные врачи из России начали помогать Сербии в борьбе с коронавирусом. Они осмотрели и подготовили технику и медицинское оборудование, средства защиты, а также изучили район, где им предстоит работать в первую очередь.

Военные врачи из России начали помогать Сербии в борьбе с коронавирусом. Они осмотрели и подготовили технику и медицинское оборудование, средства защиты, а также изучили район, где им предстоит работать в первую очередь.Такими объектами станут две важнейшие медицинские организации Белграда — клиника акушерства и гинекологии и центр, где находятся инфицированные в среднем и тяжелом состоянии.Задача российских военных — дезинфекция зданий, а также медицинская помощь больным и консультации для сербских коллег."Я благодарю наших русских коллег за то, что они приехали сюда и помогают нам в дезинфекции помещений, — заявил анестезиолог Предраг Стеванович. — Так как в этой больнице работает медперсонал, он тоже заражается от пациентов, поэтому нам очень важно сохранить их жизни и здоровье и нам необходимо помочь им, а они уже, в свою очередь, будут помогать пациентам".