При обследовании квартиры задержанного было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотического средства – марихуаны.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Талалихина задержали 44-летнего жителя столицы по подозрению в незаконном хранении наркотического средства. При обследовании квартиры задержанного было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Согласно справке об исследовании, изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 320 граммов. Установлено, что данное наркотическое средство злоумышленник хранил при себе без цели дальнейшего сбыта.Следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60