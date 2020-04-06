Видеозапись с противоправными деяниями была опубликована в сети Интернет.

23 марта 2020 года сотрудниками полиции в сети Интернет была выявлена видеозапись, на которой группа молодых людей нарушает общественный порядок. По данному факту полицейскими была проведена проверка, в ходе которой установлено, что инцидент произошел в одном из торговых центров в городе Гусь-Хрустальный.В дальнейшем в результате комплекса оперативных мероприятий установлены личности участников конфликта, в том числе 19-летнего местного жителя, который подозревается также в совершении грабежа на территории города Гусь-Хрустальный.В настоящее время по факту грубого нарушения общественного порядка и грабежа возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 161 УК РФ (грабеж).Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.