У местных жителей оперативники изъяли маковую соломку массой более 400 граммов.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершены расследования уголовных дел в отношении 37- и 38-летнего местных жителей. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Как сообщалось ранее, в конце июля прошлого года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНК МО МВД России «Муромский» задержали 38-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра задержанного полицейские обнаружили полимерный пакет с содержимым растительного происхождения. Результатами проведенного химического исследования подтверждено, что в пакете находилась маковая соломка массой более 340 граммов.При аналогичных обстоятельствах был задержан 37-летний муромлянин, у которого оперативники изъяли более 88 граммов наркотического средства.Полицейскими установлено, что наркосодержащие растения подозреваемые собрали на заброшенных участках местности для собственного потребления.В настоящее время материалы с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.