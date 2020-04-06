С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начнет массовый скрининг всех желающих провериться на наличие COVID-19.

Сдать тест можно на коммерческой основе. Специалисты сами приедут домой к гражданину и с помощью высокоточной тест-системы, разработанной учеными Центрального НИИ Эпидемиологии, проведут анализ.Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.Таким образом ведомство надеется реализовать план противодействия эпидемии — выявляй, разобщай, лечи.Процедура забора биоматериала будет происходить практически бесконтактным способом. Специалист возьмет мазок из ротоглотки и заберет его в лабораторию на исследование. Результат будет готов в течение одного-двух дней. Его вышлют на электронную почту.В клинических испытаниях тест показал высокую чувствительность и специфичность, то есть возможность получить ложноотрицательный и ложноположительный результат исключена, — отметили в Роспотребнадзоре.Пока воспользоваться услугой могут только жители Москвы и Московской области.