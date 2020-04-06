Первый случай заражения тигра COVID-19 зафиксирован в Нью-Йорке.

Первый случай заражения тигра COVID-19 зафиксирован в Нью-Йорке.В зоопарке Бронкса, который был закрыт для посещения 16 марта, вирус обнаружен у четырехлетней малайской тигрицы по имени Надя, передает "Интерфакс".Об этом сообщила Служба инспекции здоровья животных и растений при Министерстве сельского хозяйства США, которая подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 у животного.Национальная лаборатория ветеринарной службы взяла анализы у львицы после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания. Тест на COVID-19 был сделан только одному тигру, так как сбор анализов потребовал общий наркоз.Сотрудники зоопарка рассказали, что у тигрицы Нади, ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". В настоящее время все животные находятся под присмотром ветеринаров.Предполагается, что тигрица могла заразиться от заболевшего сотрудника зоопарка.Специалисты подчеркивают: до сих пор не никаких доказательств того, что какие-либо животные могут передавать коронавирус COVID-19 людям.Ранее стало известно, что в Бельгии был зафиксирован первый случай передачи коронавируса от человека животному. Ветеринары установили, что в Льеже кошка заразилась от хозяина.В Гонконге был также выявлен первый доказанный случай передачи COVID-19 от человека к животному. Инфекцию обнаружили у домашней собаки, хозяин которой попал в госпиталь.Тем временем, китайские ветеринары выяснили, что 15 процентов из ста протестированных ими уличных и домашних кошек заражены COVID-19.Специалисты рассказали, что в организме свыше десяти кошек, живущих в Ухане, были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. Выяснилось, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.Эксперты подчеркивают, что случаев передачи коронавируса от кошки к человеку пока не зафиксировано, однако такая вероятность не исключена.