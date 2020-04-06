06.04.2020

2020-04-06 15:40:10

Владимирцы поддержали мировой флэшмоб «ИЗОИзоляция»

Под хэштегом ИзоИзоляция или культура против коронавируса. В фейсбуке набирает обороты флэшмоб, в котором уже приняли участие сотни и сотни людей по всему миру. Свой вклад в ИзоИзоляцию внесли и владимирцы.

Не скучать на жёстком режиме самоизоляции и наполнить сеть своими копиями работ известных мастеров живописи прошлого и настоящего. В этом главная идея креативного сетевого флэшмоба. Модераторы предупреждают: выкладывать можно только свои работы. Пользователи могут разместить свои версии картин известных художников или музейной скульптуры. Принимаются фото по афишам, гравюрам или советским плакатам. Владимирцы также проявили фантазию. К примеру, звукорежиссёр и композитор Яна Тарасова вместе со своей дочерью Анастасией воплотили знаменитый образ северной Моны Лизы с картины Яна Вермеера "Девушка с жемчужной серёжкой", наша коллега Марина Сычёва на самоизоляции воссоздала "Призрак Оивы", а владимирский журналист и музыкант Олег Беспалов "повторил" портрет Эдуарда Мане. Принять участие в флэшмобе может любой желающий.

Мария Платанюк