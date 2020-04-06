06.04.2020

2020-04-06 20:50:04

Владимирские школьники начали привыкать к дистанционному обучению

Дистанционное обучение- в действии. Как организованы уроки "дома" для школьников нашего региона? И какая ответственность в эти дни- на родителях?

Для Павла Филиппова, как и для всех его одноклассников- в разгаре учебный день. Математика, затем русский, история, окружающий мир... Но предметы- на "удалёнке". Дистанционное обучение - вынужденная мера на весь апрель. Ученики вооружились планшетами и ноутбуками. БОльшая часть занятий из-за строгого режима самоизоляции- в сетевом формате. Кстати, не все ребята проводят это время в городе.

Яна Корзунина, ученица школы №40:

- На данный момент я нахожусь в деревне на домашнем обучении. Я занимаюсь по планшету. Мне нравится. С лёгкостью мы выполняем все задания и мне нравится их выполнять.

В России, и во Владимирской области, в том числе, опустели все школы. При благоприятном развитии событий дети смогут вернуться к учёбе "очной" в мае. Дистанционное обучение, как таковое, конечно, не стало "изобретением велосипеда". Существовало и прежде. Но угроза коронавируса скорректировала весь учебный процесс. Став новым "вызовом" для всех- и педагогов, и учеников, и родителей. Как организована "удалёнка"? Как пример- школа № 40 города Владимира. О своём опыте рассказывает директор Дмитрий Кушпита. Подчёркивая, используют все ресурсы.

Дмитрий Кушпита, директор школы №40:

- Это всевозможные платформы. И образование-33. И Учи.ру. Также мы используем для контакта с учениками электронные дневники, через которые даём задания, также и вайбер. Для обратной связи используем почту учителей-предметников.

Перед переходом на "дистанционку" все школы оценили технические возможности своих подопечных и педагогического коллектива. Чтобы понять охват и качество обратной связи.

Дмитрий Кушпита, директор школы №40:

- Все 1432 ученика школы № 40 города Владимира могут обучаться дистанционно. Но, это, конечно, дополнительная нагрузка и на учителей. Потому что для кого-то это новые технологии.

Особые рекомендации в эти дни- и для родителей. Педагоги предупреждают: "хрестоматийный вариант" - "Папа у Васи силён в математике" и учится "за Васю в апреле" не пройдёт. Оценивать будут строго и "плагиат" опытные учителя отличат от работы самостоятельной.

Дмитрий Кушпита, директор школы №40:

- Вы должны контролировать, но не делать домашние задания для детей...

Сегодня каждый из нас должен стать для своего ребёнка не просто родителем. Наставником и другом. Больше чем прежде. В сети, и в родительских чатах, в том числе, набирает популярность видео с учеником, который мечтает вернуться за парту. Это символ благодарности нашим учителям и возможность осознать, насколько тяжёл он- труд российского педагога.

Мария Платанюк "Вести- Владимир"