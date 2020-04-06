Пассажиропоток во владимирском общественном транспорте снизился в 5-6 раз

С 6 апреля во Владимире общественный транспорт будет работать по временному сокращённому расписанию с 6.00 до 20.00. Об этом на оперативной планёрке сообщил глава городской администрации Андрей Шохин.Такие меры вводятся из-за объявленного во Владимирской области режима повышенной готовности, обязующего людей не покидать свои дома без необходимости. Как следствие, пассажиропоток во владимирском общественном транспорте снизился в 5-6 раз. С временным расписанием можно ознакомиться .Жителей областного центра, рабочая деятельность которых не была приостановлена в связи с пандемией коронавируса, по словам Андрея Шохина, должны будут обеспечить услугами общественного транспорта в зависимости от графика. В случае, если рабочая смена заканчивается после 20.00, руководители компаний могут подать заявки на перевозку своих сотрудников общественным транспортом.Заявку можно подать диспетчерам предприятий:- АО «Владимирпассажиртранс», тел.: 54-47-88;- ООО «АДМ», тел.: 8 (920) 930-26-48, 53-80-74;- ООО «ПОАТиС», тел.: 8 (920) 901-67-77.