Правительство Испании работает над созданием нового универсального показателя - базового дохода. На его основе руководство страны, в которой наблюдается одна из крупнейших в Европе вспышек коронавируса, намерено оказывать поддержку гражданам.

Правительство Испании работает над созданием нового универсального показателя — базового дохода, сообщает Bloomberg. Как поясняет издание, на его основе руководство страны, в которой наблюдается одна из крупнейших в Европе вспышек коронавируса, намерено оказывать поддержку гражданам.Координатором проекта выступает министр социального обеспечения Хосе Луис Эскрива. Как он пояснил в интервью испанской телекомпании La Sexta, новый показатель планируют ввести как можно скорее, делая акцент на “оказании помощи семьям”.Активное участие в работе над проектом также принимает министр экономики Надия Кальвиньо. При этом она отметила, что у правительства на “базовый доход” более далекоидущие планы, чем срочный расчет объемов помощи населению. Министр отметила, что показатель может остаться постоянным “структурным инструментом”.Испания столкнулась со второй по величине вспышкой коронавируса в Европе. В условиях борьбы с пандемией правительство страны объявило чрезвычайное положение. В результате остановилась и вся экономика Испании. При этом власти уже анонсировали помощь гражданам, работающим не по найму, а также бизнесу. В первую очередь речь идет о малых и средних предприятиях. При этом в Мадриде уже заявили, что, по всей видимости, потребуются еще и дополнительные меры.