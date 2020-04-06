Он позволяет узнать результат в течении 40 минут

Биофармацевтическая компания «Генериум» из посёлка Вольгинский Петушинского района разработала первый отечественный экспресс-тест, определяющий наличие COVID-19. По информации из Белого дома, Росздравнадзор уже официально его зарегистрировал.Этот экспресс-тест позволит более чем втрое увеличить число исследований в лабораториях. Он позволяет определить у пациента наличие коронавируса в течении 40 минут с точностью 94%.«Это настоящий прорыв! Быстрое выявление случаев заражения имеет огромное значение для победы над COVID-19. Появляется возможность оперативно блокировать его распространение, тем более что и обсерваторы, и инфекционные отделения у нас готовы к приёму пациентов. На днях будет открыт инфекционный госпиталь на базе 6-й горбольницы во Владимире. Ожидается поставка в регион 97 аппаратов искусственной вентиляции лёгких по благотворительной линии. Выстраиваем защиту по всем фронтам. Сейчас важно, чтобы жители области соблюдали меры безопасности. Чем добросовестнее мы будем их выполнять, тем быстрее вернёмся к привычной жизни», - подчеркнул Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.