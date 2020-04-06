06.04.2020

2020-04-06 09:30:04

Во Владимирской области проверят на коронавирус пациентов с ОРВИ и гриппом

Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв подписал распоряжение «О дополнительных мероприятиях по недопущению распространения на территории Владимирской области новой коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19». Сообщает пресс-служба белого дома.

Согласно нормативному акту, все пациенты с респираторными заболеваниями – ОРВИ, гриппом, бронхитом, внебольничной пневмонией – отныне рассматриваются, как потенциально инфицированные Covid-19.

Медицинским организациям региона, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, предписано обеспечить весь комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, необходимо обеспечить обслуживание таких пациентов на дому, исключив посещение ими медицинских организаций, организовать забор у них биологического материала для лабораторных исследований на Covid-19, экстренно извещать региональное управление Роспотребнадзора о пациентах с симптомами респираторных заболеваний.

Кроме того, лечение пациентов с респираторными заболеваниями будет осуществляться в амбулаторных условиях. На госпитализацию направят только пациентов с тяжёлой клинической картиной и нетипичным течением заболеваний.