Житель Воскресенска стал жертвой грабителей. Вооруженные люди напали на мужчину на территории его частного дома. По данным , один из злоумышленников ударил потерпевшего ножом в руку. ..

Житель Воскресенска стал жертвой грабителей. Вооруженные люди напали на мужчину на территории его частного дома.По данным , один из злоумышленников ударил потерпевшего ножом в руку. Супруга раненого оперативно вызвала полицейских, в результате чего правоохранителям удалось задержать бандитов. Подробности ЧП выясняются.