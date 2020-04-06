Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов точно не выступит на турнире UFC 249, запланированном на 18 апреля в Нью-Йорке. Об этом официально сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов точно не выступит на турнире UFC 249, запланированном на 18 апреля в Нью-Йорке. Об этом официально сообщил президент UFC Дэйна Уайт.Главным событием турнира должен был стать бой за звание чемпиона мира в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако поединок двух бойцов сорвался в пятый раз. Хабиб отказался отправиться в США из-за пандемии коронавируса и предложил перенести бой с Фергюсоном на более поздний срок.Дэйна Уайт подтвердил, что турнир все же состоится, сообщает ТАСС. Среди участников точно не будет Нурмагомедова. Состав участников Уайт обещал объявить позже.