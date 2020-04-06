За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 20 получили ранения различной степени тяжести. Произошло 202 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 78 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский район. По предварительной информации, 30 марта 2020 года в 19.00 на 5 км автодороги Струнино – Площево водитель автомобиля Фольксваген Гольф 1974 г.р. допустил съезд в левый по ходу движения транспортного средства кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажир автомобиля Фольксваген Гольф 1983 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб левой руки, госпитализирован.Вязниковский район. По предварительной информации, 31 марта 2020 года в 17.20 на 69 км автодороги Ковров - Красная Грива – Сельцо – Мстера – ст. Мстера водитель автомобиля ЛАДА – 219410 1977 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Рено – Логан под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Рено-Логан с диагнозом: ушиб грудной клетки, перелом ребер справа, направлен на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 1 апреля 2020 года в 08.15 на 1 км автодороги Лемешки-Сокол водитель автомобиля Рено-Сандеро 1978 г.р. допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Лифан-Х50 под управлением водителя 1950 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля Лифан-Х50 с диагнозом: ссадины в области шеи, направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля Рено-Сандеро с диагнозом: ЗЧМТ, УГМ, ушибленная рана височной области слева, госпитализирован.Ковровский район. По предварительной информации, 2 апреля 2020 года в 19.30 у дома 95 по улице Комсомольская города Ковров водитель автомобиля ВАЗ 21074 1998 г.р. на регулируемом перекрестке при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставил преимущество движущейся во встречном направлении автомашине Хендэ–Гетц под управлением водителя 1965 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ с диагнозом: ЧМТ, СГМ, и водитель автомобиля Хендэ 1965 г.р. с диагнозом: ЧМТ, СГМ, перелом левой руки, направлены на амбулаторное лечение.Суздальский район. По предварительной информации, 3 апреля 2020 года в 03.10 в селе Ивановское на улице Центральная напротив дома 28 водитель автомобиля ВАЗ – 211440 1986 г.р. в состоянии алкогольного опьянения совершил съезд на правую обочину по ходу движения, где совершил наезд на стоящий автомобиль Черри - Тигго под управлением водителя 1976 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ – 211440 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана лица, направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий район. По предварительной информации, 4 апреля 2020 года в 00.35 на 333 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Хендэ-Элантра 1996 г.р. при перестроении из правой полосы в левую допустил столкновение с движущимся в левой полосе в попутно в прямом направлении автомобилем Вольво FH12-460 под управлением водителя 1982 г.р. После чего автомобиль Хендэ совершил опрокидывание через металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки встречных направлений. В результате ДТП водитель автомобиля Хендэ с диагнозом: ушиб волосистой части головы, направлен на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 5 апреля 2020 года в 10.25 у дома 85 «Б» по улице Московская города Муром водитель автомобиля Лада-213100 1961 г.р. при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ-53215 под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада-213100 с диагнозом: перелом 5,6,7 ребер слева, перелом ключицы, госпитализирован.