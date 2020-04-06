Обо всех больных медики будут сообщать в региональное управление Роспотребнадзора

Во Владимирской области всех пациентов с респираторными заболеваниями, такими как: ОРВИ, грипп, бронхит, внебольничная пневмония будут считать потенциально инфицированными коронавирусом. Соответствующее распоряжение 5 апреля подписал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв.По информации пресс-службы Белого дома, медицинские организации Владимирской области теперь будут проводить пациентам весь комплекс противоэпидемических мероприятий. В первую очередь больницы должны будут позаботиться о том, чтобы пациенты с симптомами респираторных заболеваний не посещали больницы и имели возможность сдать анализы дома. Обо всех больных медики будут сообщать в региональное управление Роспотребнадзора, откуда распространяется официальная информация о новых случаях инфицирования.Напомним, по состоянию на утро 6 апреля, согласно официальным данным на сайте стопкоронавирус.РФ, во Владимирской области зарегистрировано 3 случая заражения COVID-19. 2 пациентов находятся под наблюдением медиков во Владимире, 1 – умер.