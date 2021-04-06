С момента выхода на экраны фильма Табор уходит в небо прошло 45 лет. Картину все еще любят зрители.

С момента выхода на экраны фильма "Табор уходит в небо"прошло 45 лет. Картину все еще любят зрители.5 апреля 1976 года состоялась премьера фильма "Таборуходит в небо". Лента режиссера Эмиля Лотяну завоевала множество наград и прославила актеров в ней сыгравших.До знакомства с Эмилем Лотяну 17-летняя Светлана Тома собираласьпоступать на юридический факультет. Случайная встреча с режиссером на остановкеизменила жизнь девушки. В тот же год Светлана получила роль в фильмекинематографиста "Красные поляны" и попала в старейший театральный вузстраны ЛГИТМиК.Работа с Лотяну была настоящим испытанием для Томы. Режиссерне церемонился с молодой актрисой – повышал на нее голос, обзывал бездарностью.Однажды на съемках фильма "Табор уходит в небо" у Светланы сдалинервы. Исполнительница роли Рады сбежала со съемочной площадки в Карпатах в Москву.Актриса отсутствовала десять дней, и, когда вернулась, обнаружила, что неуволена. Коллеги терпеливо дождались девушку. Выходка Томы вывела из себяЛотяну. Режиссер долгое время не разговаривал с артисткой, передавая поручениячерез помощников.Отметим, что Эмиль Лотяну был строг со всеми своимиподчиненными. Члены творческого коллектива картины вставали в пять утра, чтобытрудиться до семи вечера. К полудню на улице становилось невыносимо жарко, обстановкана площадке обострялась. В такие моменты режиссер начинал кричать на уставших артистов,выражать недовольство их игрой. Таким образом кинематографист добивался достоверностина экране, создавал напряжение в кадре.По словам актера Григоре Григориу, сыгравшего в "Таборе…"конокрада Лойко Зобара, Эмиль Лотяну ни под кого не подстраивался. Режиссер неумел работать по заказу, не пытался делать что-то модное или злободневное. Григориусчитал, что Лотяну в свое время спас молдавское кино. Григоре гордился тем, чтоработал с кинематографистом.Главная составляющая успеха фильма "Табор уходит в небо"– музыка Евгения Доги. Специально для картины композитор исследовал множество цыганскихмелодий. Дога какое-то время кочевал вместе с табором, чтобы проникнутся колоритомбродячей жизни. Собрав самые яркие композиции, музыкант попросил театр"Ромэн" исполнить их.За год после премьеры картину "Табор уходит в небо"увидели 65 миллионов человек. Картина получила несколько престижных наград, втом числе и за рубежом. Ленту Эмиля Лотяну оценили на фестивалях в Испании, Белграде, Праге. 120 стран приобрели права на показ фильма. Светлана Тома была признанаактрисой года журналом "Советский экран".